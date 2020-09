“In plaats van tent sliepen we in kasteel”: de scoutsgroep die werd opgericht om prins Filip Nederlands te leren

Toen koning Filip (60) nog op de lagere school zat, heeft zijn oom koning Boudewijn speciaal voor hem een scoutsgroep opgericht, om hem Nederlands te leren. In de nieuwe documentaire reeks ‘Filip van België’ op Canvas getuigt vanavond een van de andere welpen. “Ik denk dat ze Filip soms lieten winnen om zijn zelfvertrouwen op te krikken.”

