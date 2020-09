Het draait woensdag maar om één ding tijdens ‘Nationale Bubbelraad’: hoe houden we ons wél aan contactrestrictie?

De mensen hebben het gehad met de kleine bubbel van vijf. En dus moet hij vergroten. Dat is woensdag veruit het belangrijkste thema op tafel van de Nationale Veiligheidsraad. De experts in adviesorgaan Celeval werkten daarom het hele weekend door. Een akkoord was er gisteravond nog niet, al is wel duidelijk dat Celeval geen verstrengingen zal adviseren.