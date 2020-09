Lievelingsoom van Ilias wilde zich in de natuur terugtrekken: “Ongelofelijk dom van hem om zijn neefje op sleeptouw te nemen”

Mortsel / Edegem / Berchem -

De 12-jarige Ilias uit Mortsel, die vier dagen lang vermist bleef, was allicht van plan om met zijn oom Benyamine E. (26) in de bossen te gaan kamperen. De oom is volgens zijn omgeving een eenzaat, die onlangs aankondigde dat hij zich als natuurmens permanent in de wildernis wilde terugtrekken. Daarbij zou hij zijn neefje mee op sleeptouw genomen hebben. “Ongelofelijk dom van hem”, klinkt het in zijn omgeving.