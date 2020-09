Virologen zijn moe van corona: “Zeer misplaatst als mensen doen alsof wij zakkenvullers zijn”

Ook de experten lijden aan coronamoeheid, maar dan letterlijk. Al ruim een half jaar is het alle hens aan dek, met werkdagen van gemakkelijk 16 uur en amper een vrije dag. “Pas op, we klagen niet”, zegt Marc Van Ranst. “Maar het is erg dat er mensen zijn die denken dat wij betaald worden om bij VRT of VTM in de studio te gaan zitten.”