Gent -

Gent kwam niet ongeschonden uit het duel op Moeskroen. Voor de pauze moest Kums geblesseerd naar de kant met een verrekking aan de kuit. In de slotfase ging ook Depoitre naar de kant met een voetblessure. De Decker vreest dat hij het duel tegen Dynamo Kiev niet op volle sterkte zal kunnen aanvatten. Bezus was er in Moeskroen niet bij. Hij voelde zich niet fit en kreeg rust.