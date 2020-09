Zulte Waregem zit in nesten: 14 tegengoals in 6 matchen

Deschacht en co. druipen af nade pandoering in eigen huis Foto: BELGA

Zulte Waregem heeft een probleem. Dat werd na de afslachting tegen Club Brugge pijnlijk duidelijk. In zes wedstrijden slikte het al veertien goals. Enkel Waasland-Beveren doet nog slechter.

LEES OOK (N+). “Zulte Waregem is ziek. En een trainerswissel zou daar niets aan veranderen”

Vooral de manier waarop de tegengoals gisteren vielen, moet trainer Francky Dury zorgen baren. Niet voor het eerst dit seizoen kwamen die er na slap verdedigen. Dat beseft ook Laurens De Bock: “Als je er zes om de oren krijgt, is het duidelijk dat het achteraan niet goed stond.”

Toch moeten de fans volgende zondag geen al te grote defensieve verschuivingen verwachten. “Ik zou niet weten waarom”, stelt Dury. “De jongens die spelen, zijn de beteren op training. Waarom zou ik dan iemand anders zetten? We hebben nu eenmaal geen brede kern.”

Maar ook offensief loopt het niet. In de openingsminuut kreeg de fusieclub nog de kans om op voorsprong te komen. Maar verder? Niets. Ook in de vorige wedstrijd tegen Charleroi was dat het geval. “Als we beter verdedigen, zullen we ook beter aanvallen”, legt Bruno het probleem ook achteraan. “We hebben veel offensieve kwaliteiten, maar als je veel tegengoals slikt, beïnvloedt dat het vertrouwen.”

En nu naar Standard

De oplossing ligt volgens Dury voor de hand: hard werken. Maar er zal toch meer nodig zijn dan dat om het tij te doen keren. Zondag wacht met Standard een opnieuw lastige wedstrijd.