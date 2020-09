Moeskroen bengelt met 2 op 18 onderaan het klassement, maar ondanks de slechte resultaten lijkt trainer Fernando Da Cruz zich geen zorgen te moeten maken. De Fransman is een gezant van zusterclub Lille en had inspraak in de invulling van de technische staf van Les Hurlus. Ook technisch directeur Diego Lopez sprak afgelopen week zijn vertrouwen in Da Cruz uit. Toch klinkt het gemor bij de Moeskroen-fans steeds luider. Na de match tegen Gent zongen ze om het ontslag van hun trainer.