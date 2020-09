Michael Krmencik ontbolstert, maar toch wil Club-trainer Philippe Clement een extra spits: “Brede kern nodig”

Het was lang wachten op zijn eerste goal, maar ondertussen zit Michael Krmencik aan drie stuks in twee matchen. Eindelijk laat de Tsjech zien waarom Club Brugge zes miljoen euro veil had voor hem. Maar ondanks zijn goede vorm wil trainer Philippe Clement er graag nog een spits bij. Voor sterkhouder Hans Vanaken is dat dan weer niet nodig.

“Ik ben heel blij”, zei Krmencik, die nog altijd de basiswoordenschat van het Engels onder de knie probeert te krijgen. “Maar dit is een beautiful day, met beautiful fans en beautiful ploegmaats.” Als hij blijft scoren, wordt hij de lieveling van de supporters. Een strenge arbeidsethiek en tegelijkertijd een vriendelijke, sympathieke knaap die elke seconde geniet van wat hij hier meemaakt.

Toch nog extra spits?

Ook zijn coach was een tevreden man zondag. “Ik heb nooit aan Michael getwijfeld”, zei Philippe Clement. “Die jongen werd hard aangepakt nadat hij bij ons zijn eerste wedstrijden speelde. Vergeet niet dat hij toen twee maanden vakantie achter de rug had, uit de lager gequoteerde Tsjechische competitie kwam en acht kilo meer woog dan nu. Je ziet op training dat hij verbeterd is. Dit is een andere Krmencik. Hij is bevrijd. Ik heb altijd geweten en gezegd dat de doelpunten zouden volgen. Enkele weken geleden werd die goal voor hem altijd maar kleiner. Maar hij is blijven werken op training. Nu, met dat vertrouwen, wordt die goal weer groter. No sweat, no glory, dat is Krmencik op en top. Dat is wat we graag zien bij Club Brugge.”

De ontbolstering van Krmencik wil echter niet zeggen dat Club Brugge zijn zoektocht naar een extra spits staakt. “Ik zeg niet dat we een spitsenprobleem hebben, maar van mij mag er nog altijd eentje bij komen”, oordeelde Clement. “We krijgen een druk programma en dan is er een brede kern nodig. De transferperiode zit echter nog vast. Maar zodra ze in Engeland geld beginnen uit te geven, zal de rest wel volgen. Nu houdt iedereen zijn spelers nog het liefst bij. Als dat verandert, kan ook Club Brugge in gang schieten.”

Vanaken: “Versterking? Niet nodig voor mij”

Al is niet iedereen die mening toegedaan. Hans Vanaken ligt niet bepaald wakker van versterking bij Club Brugge. De Gouden Schoen vindt de huidige kern prima. “We hebben een sterke groep, voor mij is extra versterking eigenlijk niet nodig. Het is ook niet zo dat ik af en toe eens vraag aan het bestuur of er nog iemand op komst is. Mijn taak ligt op het veld. Maar als er jongens zijn die onze groep kunnen versterken, zijn die natuurlijk altijd welkom. Een extra aanvaller? Dat hebben we momenteel niet nodig, denk ik. Vandaag zagen we Krmencik twee keer scoren en een sterke match spelen en we hebben nog heel veel kwaliteit vooraan. Maar nogmaals: transfers zijn mijn taak niet.”

