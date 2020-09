Twaalf verkeersdoden door vallende boom bij Braziliaanse bosbrand

In Brazilië hebben zondag twaalf mensen het leven verloren in een verkeersongeval dat veroorzaakt werd door een verbrande boom die op het wegdek viel. Dat melden lokale media.

Lokale veiligheidsbronnen vertelden de media hoe een busje frontaal botste met een vrachtwagen nadat de chauffeur was uitgeweken voor de vallende boom. De bestuurder en elf inzittenden, onder wie een 10-jarig kind, kwamen om in de crash nabij Patos de Minas. Die stad ligt in het zuidoostelijke Minas Gerais, één van de Braziliaanse staten die geteisterd worden door bosbranden.

Elders in Brazilië, in de Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld, woeden momenteel enkele van de grootste bosbranden die het land heeft meegemaakt sinds in 1999 statistieken worden bijgehouden. De rookwolken verspreiden zich duizenden kilometers ver. Weerkundigen voorspellen zelfs zwarte regen in de grootstad Sao Paulo.