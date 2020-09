Belg dood teruggevonden na zwempartij in Portugal

Het lichaam van de jonge Belg die vrijdagmiddag tijdens een zwempartij in moeilijkheden kwam, is teruggevonden. Dat melden Portugese media.

De maritieme hulpdiensten kregen vrijdag een melding vanuit Vila do Bispo, een gemeente in het district Faro. Het is een man die in de buurt aan het wandelen is die ziet hoe twee zwemmers in de problemen raakten. De twee waren in rotsachtig gebied voor het strand van Paraia das Furnas in de problemen gekomen.

Het bleek te gaan om een Duitse man en een Belg tussen de 20 en 30 jaar. De Duitser, slaagde er nog in om zelf terug naar het strand te zwemmen. Hij had geen medische hulp nodig. Maar de andere, een twintiger met zowel de Belgische als de Canadese nationaliteit, verdween in zee.

De hulpdiensten zetten meteen een reddingsactie op til, maar toen de avond viel, moesten ze die stopzetten. Dit weekend werd er verder gezocht met boten, maar ook langsheen de kust en met een helikopter. Het lichaam van de man werd zondag gevonden ten westen van het strand Boca do Rio. De politie kon nog niet definitief bevestigen dat het om de vermiste Belg ging maar zei wel dat hij dezelfde fysieke kenmerken had.