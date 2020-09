Tien doden door ingestort gebouw in India

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen nadat maandagochtend een gebouw in Bhiwandi, in het westen van India, is ingestort. Dat melden de autoriteiten.

Hulpverleners konden maandag reeds elf mensen redden en waren nog op zoek naar een twintigtal mensen die nog onder het puin zouden liggen.

De oorzaak van de instorting is nog niet bekend, maar instortingen komen relatief vaak voor in India tussen juni en september tijdens het moessonseizoen door slechte constructies in combinatie met de zware regenval.