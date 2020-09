Sensibiliseringscampagne op KU Leuven naar aanleiding van Sanda Dia

De KU Leuven zal komende weken starten met een sensibiliseringscampagne rond inclusiviteit. Dat heeft rector Luc Sels van de universiteit gezegd in De Ochtend. Naar aanleiding van de dood van Sanda Dia werd de sensibiliseringscampagne sneller op poten gezet.

Het studentenleven zal deze week opnieuw van start gaan in Leuven. Dat gaat traditioneel gepaard met een officiële viering en speeches. Onder andere van rector Luc Sels, die heeft er voor de gelegenheid twee voorbereid. Eentje voor de sensibilisering en eentje voor ‘Engage’.

De rector wil dit jaar meer dan ooit inclusiviteit hoog op de agenda zetten. “We willen als universiteit zeggen dat we staan voor een veilige, inclusieve universiteit met mensen die deugen. We waren al langer bezig met het uitschrijven van een nieuwe gedragscode en een kader, maar de hele pijnlijke Reuzegom doop heeft dat proces versneld”, zegt Sels in De Ochtend. Heeft de universiteit fouten gemaakt? “We stonden ook in het verleden voor die waarden maar misschien op z’n Vlaams hebben we die niet luid genoeg verkondigd. De zaak zorgt ervoor dat we onze tuchtprocedures aanscherpen en actualiseren. Zijn er fouten gemaakt? Dat weten we nog niet, na zo’n gebeurtenissen ga je door een gewetensonderzoek. Ik ben daar nog niet mee in het reine.”

De tweede speech zal gaan over Engage. Een nieuw platform aan de universiteit dat vooral studentenvrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben, zal verenigen. “Bijvoorbeeld studenten in farmacie of geneeskunde die bijspringen in het plaatselijke woon-zorgcentrum.”

De universiteit zet hiermee de ‘K’ in Katholieke Universiteit Leuven weer prominent. “Met open dialoog naar alle religies en studenten. Ik ben sta niet op de barricade voor een Katholiek reveille maar we dragen wel die normen en waarden uit.”

