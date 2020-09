Zalando start met tweedehandsverkoop

Zalando start met tweedehandskleding, maar noemt het zelf liever pre-owned. Het platform wil kopers van tweedehandskleding aanspreken en tegelijk ook verkopers van tweedehands belonen met een Zalando-cadeaubon.

Duitsland en Spanje zijn de eerste landen die pre-owned kledij zullen kunnen aankopen. België, Nederland, Frankrijk en Polen volgen volgende maand. “De interesse in pre-owned mode is groot en groeit, vooral bij millennials. We weten dat onze Belgische klanten graag plaatsmaken in hun kast door hun items een tweede leven te geven en in te ruilen voor iets nieuws. En toch missen klanten een gemakkelijke en betrouwbare oplossing die alles combineert: moeiteloos inruilen van items die ze niet meer willen dragen en een aangename ervaring bij het online shoppen van pre-owned mode. Zalando is het eerste modeplatform dat deze klantenbehoeftes op grote schaal beantwoordt”, zegt Jacintha De Graaf, Head of Zalando Benelux.

Mensen die dus van hun eigen kledij - aangekocht op Zalando maar ook ergens anders- af willen, kunnen dat te koop aanbieden op het platform. Ze kunnen dan kiezen om het volledige bedrag te krijgen, een Zalando-cadeaubon of om het bedrag te schenken aan het goede doel, meer specifiek het Rode Kruis of WeForest.

De nieuwe mogelijkheden maken deel uit van Zalando’s doel om de levensduur van 50 miljoen kledingstukken te verlengen en om eenmalig gebruikte plastics te elimineren tegen 2023.