Italianen smaken het debuut van Juve-coach Andrea Pirlo: “De maestro verandert alles”

Andrea Pirlo heeft met succes zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach in de Serie A afgesloten. Juventus was een maatje te groot voor Sampdoria, de oud-middenvelder kreeg nadien alle lof voor zijn aanpak.

Juventus kwam nooit in de problemen tegen Sampdoria en sloot de wedstrijd af met een droge 3-0 zege. Pirlo kon niet rekenen op zijn sterspelers Paulo Dybala en Matthijs de Ligt, wel liet hij de 21-jarige Gianluca Frabotta meteen in de basis debuteren. “Dat was geen risico. Alex Sandro is geblesseerd en Frabotta doet het gewoon goed op training.”

Wel van de partij: Cristiano Ronaldo. Met de teenblessure vanCR7 komt het goed. De Portugees kwam niet ongeschonden uit de interlandbreak, maar was tegen Samp wel al goed voor een doelpuntje, nadat hij eerder het doelhout trof. “Ronaldo is ervaren genoeg om zijn lichaam goed genoeg te kennen. Wanneer hij moet rusten, zal hij dat zelf wel aangeven. Wanneer hij speelt, hangt het dus volledig van hem af.”

Andrea Pirlo: “Geen knip- en plakwerk, ik wil eigen ideeën implementeren”

Pirlo kwam deze zomer Maurizio Sarri vervangen die tot vorig seizoen aan de zijlijn stond in Turijn. Sarri zong het slechts één seizoen uit bij Juventus, maar haalde wel de titel binnen, meteen de negende titel op rij voor de club. Toch kregen Sarri en zijn spelstijl het hard te verduren in Italië. Pirlo wacht dus geen eenvoudige taak: enkel met de tiende titel op rij én goed voetbal zal men vrede nemen bij Juventus.

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport ziet het wel onmiddellijk goedkomen onder de oud-international. “Parels voor Pirlo”, kopt de populaire roze krant uit Milaan. “De maestro verandert Juventus op alle vlak en trekt alles recht.”

De gewezen middenvelder houdt zich nog wat op de vlakte. “Het zal wat tijd in beslag nemen om alle manieren van spelen onder de knie te krijgen”, zegt Pirlo. “Ik wil niet alleen maar ideeën van anderen plakken en knippen. Ik heb mijn eigen visie op voetbal en wil elementen gebruiken van andere teams die me hebben geïnspireerd.”