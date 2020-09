Professor Dirk Devroey: “Coronavirus verspreidt zich vanuit de scholen en sportclubs en komt vroeg of laat weer in woonzorgcentra”

Decaan van de faculteit geneeskunde aan de VUB, professor Huisartsengeneeskunde, huisarts en voormalig medewerker van Sciensano Dirk Devroey ziet hoe het coronavirus zich vanuit scholen en sportclubs over de bevolking verspreidt. “De jongeren en sporters nemen het mee naar huis en vroeg of laat komt het opnieuw in de woonzorgcentra terecht.”

“Het virus circuleert. 284 gemeenten zitten boven de 50 positieve tests per 100.000 inwoners per week. 122 gemeenten zelfs boven de 100 positieve tests per 100.000 inwoners per week. Sinds de opening ...