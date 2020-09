Verplaatsing Hondurese ambassade in Israël naar Jeruzalem officieel

Honduras gaat de ambassade in Israël binnenkort van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen, gelijktijdig zal Israël een ambassade openen in Tegucigalpa. Dat hebben de landen in een gezamenlijk statement maandag bekendgemaakt. Honduras had die verplaatsing in januari al aangekondigd. Ook de ambassades van de Verenigde Staten en Guatemala staan in Jeruzalem.

De meeste landen hebben een ambassade of consulaat in Tel Aviv, omdat zowel Israël als de Palestijnen Jeruzalem of een deel van de stad als hoofdstad claimen. Honduras erkende Jeruzalem vorig jaar als hoofdstad van Israël en kondigde in januari al aan de ambassade te verhuizen.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu openen de ambassades aan het einde van dit jaar. De Hondurese president Juan Orlando Hernández hield in zijn verklaring nog een kleine slag om de arm. Hij zei dat de plannen alleen doorgaan “als de pandemie het toestaat”.

De Israëlische ambassadeur in Honduras en Guatemala zei tegen Israëlische media dat veel mensen de stap niet hadden zien aankomen. In Honduras wonen na Chili namelijk de meeste Palestijnen in Latijns-Amerika.

De Amerikaanse president Donald Trump zette in december 2017 kwaad bloed bij een groot deel van de internationale gemeenschap met zijn unilaterale aankondiging dat de Verenigde Staten Jeruzalem zouden erkennen als hoofdstad van Israël. Sinds mei vorig jaar bevindt de Amerikaanse ambassade zich in die stad. Guatemala was het eerste land dat in de voetsporen van Trump volgde. Ook Servië heeft de stap al aangekondigd.