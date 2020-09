REACTIES. Leko: “Ons voetbal in het eerste uur was veel te passief”

Na Antwerp-Eupen zag Ivan Leko een match met twee gezichten van zijn ploeg. “We kwamen uit drie goeie duels – Gent, Charleroi en STVV - en hadden een goeie trainingsweek achter de rug. Daarom begonnen we met hoge verwachtingen aan dit duel. We wisten echter dat dit een sterker Eupen is dan de voorgaande jaren. Maar in onze eerste zestig minuten speelden we louter op balbezit, veel te statisch, en waren we niet in staat om onze acties te benutten. Daarbovenop stonden we op bepaalde momenten te slapen.”

LEES OOK. Antwerp sleept punt uit de brand tegen Eupen na zwakke eerste helft, met dank aan Pius

Bij de 0-2 leek de partij verloren, maar RAFC knokte alsnog terug. “Mijn spelers keerden op karakter en mentaliteit de situatie om. Er waren zelfs enkele kansen om een derde keer te scoren. We lieten in dertig minuten meer zien dan in de zestig voorgaande. We zullen nu goed moeten analyseren waarom ons voetbal in dat eerste uur zo passief was, ondanks de goeie signalen van de voorbije weken.”

Na de 0-2 werd de naam van Bölöni gescandeerd. En her en der klonk zowaar ‘Leko buiten’. “Zoals ik eerder al zei is het respect voor het afgeleverde werk van mijn voorganger groot. En wat de gezangen over mezelf betreft: natuurlijk is dat niet fijn om te horen, maar dit team is in volle groei. Dan moet je ook moeilijke momenten als deze overwinnen, en kritisch zijn voor jezelf.”

Foto: Photo News

Gerkens: “Resultaten neerzetten blijft het grootste werkpunt”

Ook Pieter Gerkens moest toegeven dat Antwerp het eerste uur niet zijn niveau haalde. “We speelden te stereotiep en veel te traag. In de tweede helft voetbalden we veel directer. Dan zag je ook Mbokani beter tot zijn recht komen.” Terwijl de Great Old duidelijk nog groeipijnen vertoont, konden de andere topclubs dit weekend wel winnen. “We moeten zo snel mogelijk een constante in onze prestaties krijgen. Dat blijft het grote werkpunt. Op training is er week na week beterschap merkbaar. Dat moeten we ook in het weekend kunnen tonen.”

Pius: “Eerste maal dat ik twee keer scoor”

Junior Pius, die de geschorste Dylan Batubinsika verving, sleepte met zijn twee goals een gelijkspel uit de brand voor Antwerp. “Het is de eerste maal in mijn carrière dat ik twee keer scoor”, reageerde de Nigeriaan. “Scoren met de kop is wel een specialiteit van mij. Ik geloof dat ik nog maar één keer met de voet een doelpunt maakte. Het was een geweldig gevoel, maar de ontgoocheling overheerst nu aangezien mijn goals niet de drie punten opleverden.”