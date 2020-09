ONZE PUNTEN. Pius opent zijn rekening, ook een buis bij Antwerp

De rood-witte supporters hebben zich bij hun terugkeer op de Bosuil niet verveeld. Een pover Antwerp kwam wel 0-2 achter tegen Eupen, maar herpakte zich en geraakte nog op 2-2 via (tweemaal) de kop van Pius. In de slotfase werd de winning goal van youngster Nsimba nog terecht afgekeurd wegens buitenspel. Hier zijn onze spelersbeoordelingen van de Great Old.