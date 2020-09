Hogeschool PXL lanceert academiejaar met ‘Classroom in the sky’

Hasselt - Hogeschool PXL & Xior Student Housing hebben maandagochtend het nieuwe academiejaar officieel gelanceerd met ‘Classroom in the sky’, waar gastcolleges op 50 meter hoogte kunnen doorgaan. Volgens de hogeschool gaat het om “een wereldprimeur in Hasselt”.

Het startschot werd maandagochtend gegeven met een ‘Meeting in the sky’ van Limburgse bedrijfsleiders. Op het programma staan maandag onder meer nog gastcolleges van CEO van Jaga Jan Kriekels, eindredacteur van De Mol Sam Devriendt en Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V).

De gastcolleges zullen niet doorgaan in een gewone aula, maar op een hoogte van 50 meter. “Een schoolvoorbeeld van Anytime and anywhere learning”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Traditioneel start de hogeschool met tal van prominenten die een openingscollege komen geven in de startweek. Ook dit jaar weet de hogeschool met het netwerk weer een mooie line-up van referenten voor te leggen aan haar studenten.”

Voor de uitvoering van het concept werd er een beroep gedaan op ‘The Fungroup’, dat eerder al ‘Dinner in the sky’ lanceerde. “Een klaslokaal hadden we nog niet gedaan, maar het zal alleszins goed verlucht zijn daarboven”, lacht bedenker Stefan Kerkhofs.

Tegelijk biedt ‘Classroom in the sky’ de studenten een uniek beeld van de nieuwe studententoren op de PXL-campus. “We leggen momenteel de laatste hand aan de ruwbouw van onze studententoren op de campus”, vertelt Christian Teunissen, CEO van Xior Student Housing. “Er is voor ons geen betere manier om de geïnteresseerde studenten een beeld te geven van het indrukwekkend uitzicht vanuit onze nieuwe studentenkamers.”