Picard roept diepgevroren frambozen terug vanwege mogelijke aanwezigheid norovirus

Picard haalt zijn diepgevroren hele frambozen uit de verkoop en roept ze terug van bij de consumenten vanwege een mogelijke aanwezigheid van het norovirus.

Het gaat om “Diepgevroren hele frambozen” in verpakkingen van 1 kilogram van het merk Picard, met lotnummer EC 072-1-20. Ze zijn ten minste houdbaar tot december 2021 en werden verkocht van 23 juni tot 16 september 2020.

Picard vraagt zijn klanten om de frambozen niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt waar ze aangekocht werden. Daar zal het product terugbetaald worden.

De frambozen werden verkocht bij Picard in de Georges Henrilaan in Sint-Lambrechts-Wolume, in de Chaussée de Bruxelles in Waterloo en in de Rue de Rixensart in Genval.

Wie meer info wil kan mailen naar info@picard.be.