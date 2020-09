Nieuwkomer Thiago heeft amper één helft nodig om Premier League-record te breken

Thiago Alcantara heeft zijn start bij Liverpool niet gemist. De Spaanse middenvelder kwam afgelopen vrijdag over van Bayern München en toonde tegen Chelsea meteen waarom hij van goudwaarde kan zijn voor zijn voor de landskampioen: nooit eerder lukte een speler die 45 minuten in actie kwam het aantal van 75 geslaagde passes.

Thiago kwam na de rust op het veld op Stamford Bridge om aanvoerder Jordan Henderson te vervangen. In zijn eerste Premier League-minuten in het rode shirt was hij goed voor 75 geslaagde passes.

Een aantal dat nog niet bereikt werd sinds men in de Premier League over de betreffende ‘passing data’ beschikt. Leuk detail: met die 75 passes in één helft deed Thiago zelfs beter dan elke Chelseaspeler over de hele wedstrijd.

Liverpool won de eerste topper van het seizoen met 2-0.