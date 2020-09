Vivaldi op sterven na dood na ultimatum SP.A: “Dan is dit het einde van de missie”

Het partijbestuur van SP.A heeft zich uitgesproken over de regeringsvorming en komt tot de conclusie: “Zonder MR of anders wordt het niets.” Dat valt te horen na afloop van de vergadering. Open VLD heeft weinig zin om de oefening nog verder te laten lopen. “Dit is het einde van de missie.”

LEES OOK. Niemand heeft nog goed woord over voor Bouchez: “Te laat, te arrogant, te weinig Nederlands” (+)

De partij van preformateur en SP.A-voorzitter Conner Rousseau de forcing. De bokkensprongen van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaan veel te ver wat de Vlaamse socialisten betreft. “We moeten ooit eens een streep durven zetten”, klinkt het bij een socialist.

Bouchez - die er al lang van verdacht wordt het liefst van al de huidige regering te laten zitten - organiseerde dit weekend een partijbureau, terwijl hij aan de onderhandelingstafel werd verwacht. Daarna kwam hij drie kwartier te laat op de volgende vergadering. Als klap op de vuurpijl verscheen op dat moment een interview van Humo, waarin hij zijn socialistische gesprekspartners met de grond gelijk maakte. De onderhandelaars van de Vivaldi-partijen kwamen zondagavond niet meer aan hun belangrijke knoop toe. Maandagmiddag zouden ze verder onderhandelen om uit te maken wie de formateur en dus ook de premier van de nieuwe regering zou worden.

LEES OOK. Open VLD liet N-VA vallen voor Franstalig enfant terrible dat onderhandelingen saboteert: zijn ze nog blij met die keuze? (+)

Maar zo ver lijkt het dus niet te komen. Voor SP.A is Bouchez weer te ver gegaan. En deze keer heeft hij te veel brokken gemaakt. De analyse die de partij maakt is dat het beter zou zijn dat een andere partij MR zou vervangen. “Ja, dan verlies je tijd, maar als je met MR blijft onderhandelen verlies je vier jaar”, klinkt het cynisch. “Eigenlijk ben je beter af als je een akkoord sluit met Donald Trump dan met Bouchez.”

Het liefst van al zouden ze willen dat CDH plaats van MR inneemt. Dat betekent wel dat Open VLD haar zusterpartij, die “één en ondeelbaar” met haar was, moet lossen. Dat zien ze bij de Vlaamse liberalen niet zitten. “Wij willen niet met CDH als MR eruit moet. Dat is het einde van de missie dan”, klinkt het op het Open VLD-hoofdkwartier in de Melsensstraat. Hoe het nu precies verder moet is nog onduidelijk.

Want in de coulissen zit ook N-VA nog te wachten. Die stonden buitenspel na de bocht van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert naar Vivaldi. Ze hebben de hoop nog niet helemaal opgegeven. N-VA-voorzitter Bart De Wever liet alleszins verstaan dat hij nog beschikbaar is om verder te praten.