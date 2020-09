Belgisch consumentenvertrouwen staat op hoogste peil sinds maart

Het consumentenvertrouwen in België is deze maand weer sterk toegenomen, zo blijkt uit de maandelijkse barometer van de Nationale Bank. De indicator van het consumentenvertrouwen staat nu op -16 punten, het hoogste peil sinds maart (-9) toen de coronacrisis uitbrak.

Het dieptepunt van het consumentenvertrouwen dateert van april en augustus, toen de indicator telkens op -26 punten stond.

Het vertrouwen nam in september toe voor alle verschillende componenten. Zo waren de Belgen duidelijk optimistischer over de algemene economische ontwikkeling in België voor de volgende twaalf maanden. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie spraken ze zich minder negatief uit over de werkloosheidsvooruitzichten, die de voorbije maanden zeer sterk waren verslechterd. Op persoonlijk vlak verwachten de gezinnen ook een verbetering, zowel van hun financiële situatie als voor hun spaarintenties.