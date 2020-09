SJOTCAST. “Van Eetvelt die een vuistje geeft aan de hond van Coucke. Beter wordt het niet.” Aflevering 7 staat online!

De competitie is stevig op gang en dus komt ook Sjotcast onder stoom. In deze Podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In deze zevende aflevering van seizoen 3 duidt Guillaume de miljoenendeals van KV Kortrijk en Zulte Waregem, trekt Gert parallellen tussen AA Gent en Antwerp en merkt Lars op dat Marc Coucke geen Xavi is.

Sjotcast: elke maandag om 16u

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16u.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.