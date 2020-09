PS verliest absolute meerderheid in Bergen

In de gemeenteraad van Bergen (Henegouwen) is de PS haar absolute meerderheid kwijt. De socialisten hebben er raadslid John Joos aan de deur gezet, waardoor ze terugvallen van 23 op 22 zetels, op een totaal van 45. Dankzij de 6 zetels van coalitiepartner Ecolo beschikt het stadsbestuur evenwel nog steeds over een ruime meerderheid.

Joos wordt uit de PS-fractie gezet omdat hij het meerderheidsakkoord weigerde te ondertekenen en omdat hij de openbare sociale huisvestingmaatschappij Toit&Moi, waarvan hij voorzitter is, systematisch stokken in de wielen zou steken. De PS laat hem dan ook vervangen als voorzitter.

Dat de Franstalige socialisten in een van hun bastions hun absolute meerderheid zouden verliezen, geraakte dit weekend al bekend. Het ontlokte Georges-Louis Bouchez, die met Mons en Mieux op de oppositiebanken zit maar op federaal niveau als MR-voorzitter betrokken is bij de regeringsonderhandelingen, de quote dat er nu “meer democratie zal zijn in Bergen”. Die verklaring zette mee de onderhandelingen onder hoogspanning.