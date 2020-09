Levenslang voor medeplichtigen van aanslag op Israëlische toeristenbus in Bulgarije

Acht jaar na de dodelijke zelfmoordaanslag op een bus met Israëlische toeristen in Bulgarije hebben twee vermoedelijke Libanese medeplichtigen van de kamikaze maandag bij verstek levenslang gekregen. Dat heeft een in terreurzaken gespecialiseerde rechtbank in Sofia beslist. De aanslag gebeurde op 18 juli 2012 in de badplaats Burgas aan de Zwarte Zee. Behalve de kamikaze kwamen vijf Israëli’s en de Bulgaarse chauffeur van de bus om het leven.

Israël houdt de Libanese radicaalislamitische Hezbollah verantwoordelijk voor de aanslag, waarbij ook meer dan 35 Israëli’s gewond geraakten. De dader van de zelfmoordaanslag was een 23-jarige Algerijn. De springstof zat in zijn rugzak. Net als de Libanese medeplichtigen zou hij banden gehad hebben met de militaire vleugel van de sjiitische Hezbollah. De twee medeplichtigen werden gezocht via Interpol, omdat ze na de aanslag vluchtten uit Bulgarije.

De gewapende arm van de Hezbollah staat sinds juli 2013 op de zwarte lijst van terreurorganisaties van de Europese Unie. De Verenigde Staten beschouwen de Hezbollah al jaren als een “buitenlandse terreurbeweging”.