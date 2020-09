Red Flames kunnen in kraker op bezoek in Zwitserland reuzenstap richting EK zetten

De Belgische voetbalvrouwen maken zich op voor de kraker in EK-kwalificatiegroep H, dinsdag (19u) op bezoek in Zwitserland in Thun. Een driepunter tegen de Zwitsers beukt voor de Red Flames de poort richting EK zo goed als zeker open.

De ploeg van bondscoach Ives Serneels hakte vrijdagavond in Leuven op de vijfde speeldag het potige Roemenië in de pan met 6-1. Absolute uitblinkster was Anderlecht-aanvalster Tessa Wullaert, die drie keer de weg naar de netten vond. Door het verrassende puntenverlies van Zwitserland in Kroatië (1-1) staan de Flames nu alleen aan de leiding in de groep met het maximum van de punten (15). Zwitserland volgt met dertien punten, waarna Kroatië (4), Roemenië (3, wedstrijd minder) en Litouwen (0) al uit de EK-race liggen.

Met nog drie wedstrijden voor de boeg kunnen de Belgen in Thun een gouden zaak doen. Een zege zet de Belgen vijf punten los en levert zo goed als zeker een EK-ticket op, terwijl de Flames ook met een draw alles in eigen handen houden. Na de wedstrijd in Zwitserland maakt België dit najaar nog de trip naar (het bijzonder zwakke) Litouwen. Als afsluiter volgt opnieuw een treffen met Zwitserland, ditmaal op eigen bodem.

Serneels en co houden wel slechte herinneringen over aan de laatste confrontatie met Zwitserland, in oktober 2018 in de barrages om het WK 2019. Na een 2-2 in Leuven volgde een 1-1 in Zwitserland, waardoor België op basis van uitdoelpunten sneuvelde.

De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich voor het EK in Engeland. De andere runners-up spelen barrages. Het EK werd naar 2022 (6-31 juli) uitgesteld om de concurrentie met het eveneens wegens de coronacrisis uitgestelde EK voor mannen uit de weg te gaan.