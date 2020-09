Ilias liet weten “een tijdje op vakantie” te gaan en verdween daarna

Ilias wilde met zijn oom gaan ‘bushcraften’ in een bos in Frankrijk. Foto: rr, Belga

Mortsel - De twaalfjarige Ilias en zijn oom Benyamine E.M. hadden afgesproken om samen te gaan ‘bushcraften’, dat is kamperen in de natuur met zo veel mogelijk natuurlijke middelen. Dat zegt de advocaat van Benyamine E.M., Ergun Top. Voor zijn verdwijning had Ilias gezegd dat hij “een tijdje op vakantie” zou gaan.

Na vier dagen vermissing is Ilias intussen terecht. Zijn oom Benyamine E.M. wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De twee werden gevonden in Steenkerke, een piepklein dorp van amper 300 inwoners in het Waalse Henegouwen.

Afgelopen donderdag was Ilias naar school vertrokken, maar daar kwam hij niet aan. Hij werd gefilmd in Wilrijk, voor het Q8-tankstation op de Groenenborgerlaan. Nu wordt duidelijk waarom hij daar fietste: hij was op weg naar het filiaal van Shurgard op de Boomsesteenweg in Aartselaar. Dat is een firma die opslagmogelijkheden verhuurt aan particulieren. Hij had er om 9u afgesproken met zijn oom.

Die oom, met wie Ilias een heel goede band had en met wie hij al eerder in de natuur was gaan kamperen, had daar al zijn materiaal opgeslagen: een nieuwe fiets die hij voor zichzelf had gekocht en twee fietskarren, één voor hem en een voor Ilias. Van daaruit zijn ze via de A12 richting Wallonië gefietst. Ze hebben de eerste nacht doorgebracht in een tent in een wei in Ternat. Ook de tweede nacht sliepen ze in een tent, die keer in een bos. De uiteindelijke bestemming was een bos in Frankrijk.

Ontsnappen

Ilias had eerder aangekondigd dat hij “op vakantie zou vertrekken”. De oom had zijn gsm uitgeschakeld en zijn simkaart eruit gehaald om niet gevonden te worden. Hij wilde een tijd verdwijnen in de natuur, onder andere om aan de economische crisis te ontsnappen. De man zou niet hebben stilgestaan bij de heisa die daardoor kon ontstaan.

Toen de oom in Steenkerke zijn telefoon weer opzette, kon hun signaal worden opgepikt. Een politiehelikopter zag hen vervolgens fietsen en de twee konden worden onderschept. Ergun Top, de advocaat van Benyamine E.M.: “Mijn cliënt is onverstandig geweest, maar had geen kwade bedoelingen. Er is dan ook geen sprake van een ontvoering in de volkse betekenis van het woord. Hij had samen met zijn neefje afgesproken om een tijd de natuur in te trekken. Mijn cliënt heeft een blanco strafblad."

Het is nu aan de onderzoeksrechter om te beslissen of de man voorlopig in de gevangenis moet blijven.