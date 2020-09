LIVE. Vivaldi op sterven na dood, Open VLD: “Weinig zin om oefening verder te laten lopen”

Het rommelt in de Wetstraat. Het partijbestuur van SP.A heeft zich uitgesproken over de regeringsvorming en komt tot de conclusie: “Zonder MR of anders wordt het niets.” Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft het dan nog weinig zin om de oefening verder te laten lopen. “Dit is het einde van de missie.” Volg het nieuws hier live.