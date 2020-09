Antwerps proefproject met gezonde maaltijden op school start na herfstvakantie

/ Antwerpen - De stad Antwerpen start na de herfstvakantie met haar aangekondigde proefproject rond het aanbieden van voedzame maaltijden op school. In een eerste fase gaat het om negen basisscholen, verspreid over de stad en de onderwijsnetten. De scholen ontvangen een subsidie per kind en kunnen daarmee een pakket voedzame maaltijden samenstellen met een partner naar keuze. Het kan gaan om soep (‘s middags), ontbijt of tussendoortjes.

Het aanbieden van voedzame maaltijden op school was een absoluut speerpunt van sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en een trofee die de partij uiteindelijk ook in de wacht sleepte in het bestuursakkoord. De stad voorziet de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro voor een proefproject, dat onder meer als doel heeft een antwoord te bieden op de problematiek van lege brooddozen.

“Een voedzame maaltijd zorgt er niet alleen voor dat kinderen zich beter voelen, maar ook dat ze energieker en geconcentreerder zijn”, zegt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). “Daardoor zullen ze ook beter kunnen volgen in de klas, verhogen hun leerprestaties en kunnen ze ten volle uitblinken in hun talenten. We willen ook inzetten op een duurzame manier van omgaan met voedsel: dat gaat van waar we onze voeding halen tot wat we doen met voedseloverschotten.”

Het project is niet alleen bedoeld voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, maar ook voor tweeverdieners, stelt Beels nog. “In de rush van een drukke werkweek is het niet altijd even evident om elke dag een evenwichtige maaltijd te voorzien die je kind nodig heeft”, zegt ze.

Na een evaluatie van onder meer de organisatie, kostprijs en partners zou het project volgend schooljaar uitbreiden naar nog meer basisscholen.