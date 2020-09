Wetenschapper van VIB wint Europese prijs voor alzheimeronderzoek

Ieder jaar op Wereld Alzheimer Dag lauwert de Franse organisatie Fondation Recherche Alzheimer Europese toponderzoekers die een belangrijke bijdrage leverden aan het onderzoek naar de ziekte. De prijs voor ‘meest beloftevolle jonge onderzoeker’ wordt dit jaar uitgereikt aan twee jonge talenten, waaronder Renzo Mancuso: een Spanjaard/Argentijn verbonden aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de universiteiten van Leuven en Antwerpen.

21 september is Wereld Alzheimer Dag. Op die dag vragen patiënten, mantelzorgers, artsen en wetenschappers aandacht voor alzheimer en de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. Er is dan ook nog steeds geen geneesmiddel gevonden tegen de ziekte, die meestal leidt tot dementie en wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen treft. Toch blijven wetenschappers zoeken naar nieuwe behandelingen.

De jonge wetenschapper Renzo Mancuso startte deze zomer zijn eigen onderzoeksgroep op. Hij richt zijn onderzoek op ontstekingsmechanismen in de hersenen en de belangrijke rol van ‘microglia’, bijzondere immuunsystemen in ons brein. “In mijn labo aan VIB en UAntwerpen proberen we de rol van microglia bij dementie beter te begrijpen, met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van nieuwe behandelingen”, aldus Mancuso.

Mancuso is dan ook zeer blij met de onderscheiding van Fondation Recherche Alzheimer. “Dit toont aan dat ons onderzoek wordt gewaardeerd door de wetenschappelijke gemeenschap en het motiveert mij om vol inzet verder te werken en bij te dragen aan oplossingen voor de ziekte van Alzheimer.”

Mancuso deelt de onderscheiding met Daniele Altomare, een jonge onderzoeker die aan de universiteit van Genève werkt.