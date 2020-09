Weyts vraagt input lokale besturen bij verdeling extra plaatsen in de klas

Dat er voor 2021 34 miljoen euro wordt uitgetrokken voor extra capaciteit in het Vlaamse secundair onderwijs, was al bekend. Nu doet minister Ben Weyts (N-VA) een beroep op de lokale besturen om zelf het geld te verdelen.

Bovenop de 196 miljoen euro capaciteitsmiddelen die al voorzien waren voor de periode 2019-2022, komt er voor 2021 nog eens 34 miljoen euro bij, maakte Weyts eind augustus bekend. Dat zou goed moeten zijn voor nog eens 3.600 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Het geld zal worden toegespitst op 11 regio’s waar het capaciteitstekort zich het sterkst laat voelen, zoals enkele grote steden en de Vlaamse Rand.

Nu doet Weyts een beroep op de lokale besturen om de extra capaciteitsmiddelen te verdelen tussen concrete projecten. Hij heeft in elk van de 11 onderwijszones 1 lokaal bestuur aangeduid om een intergemeentelijke taskforce te coördineren. Telkens is het een gemeente die al ervaring heeft in de capaciteitsproblematiek en die ook zelf tegen een plaatstekort aankijkt. Het is de bedoeling dat elke taskforce, na overleg met het lokale onderwijsveld, een breed gedragen voorstel van verdeling voorlegt aan Weyts.

De minister verduidelijkt dat aangrenzende onderwijszones indien gewenst de krachten kunnen bundelen om samen te komen tot “nog betere projecten die meer effect hebben voor de bredere regio”. Ook de onderwijsnetten zullen bovenlokale suggesties kunnen doen.

De 11 onderwijszones, met het aantal lokale besturen dat er deel van uitmaakt, zijn: Dilbeek (10), Antwerpen (3), Brussel (19), Vilvoorde (12), Sint-Niklaas (6), Brasschaat (12), Mechelen (12), Ninove (5), Mortsel (6), Halle (10) en Dendermonde (4).