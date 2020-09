Man overleden na zware klap tegen boom in Houthalen-Helchteren

Bij een verkeersongeval in Houthalen-Helchteren is maandagvoormiddag een automobilist om het leven gekomen. Rond 10.30 uur liep het mis in de Forelstraat. Om een onbekende reden ging een voertuig van de rijbaan en knalde het tegen een boom. De brandweerpost Houthalen-Helchteren van de hulpverleningszone Oost-Limburg kwam ter plaatse om de bestuurder uit het wrak te bevrijden.