Dertiger riskeert 6 jaar cel voor jarenlang misbruik eigen dochter

Hasselt - Een 38-jarige man uit Hasselt riskeert 6 jaar cel voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige dochter. Het slachtoffer was 3 à 4 jaar oud, toen de man zich tegenover zijn kind ongepast gedroeg. De man gaf toe dat hij zijn dochter tot haar 13e bijna dagelijks betast en misbruikt had. Het parket vroeg verder een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende vijf jaar. De rechtbank doet op 19 oktober uitspraak.

De man was naar eigen zeggen verliefd op haar geworden en is intussen tot het besef gekomen dat hij therapie moet volgen. Op 27 mei 2019 werd door de zus van beklaagde bij de politie klacht ingediend wegens verkrachting van haar nichtje. De man bekende haar te hebben aangerand, maar verkrachting ontkende hij. Gedurende een bepaalde periode kreeg het meisje onderdak bij de grootouders. De man zou vervolgens een gespecialiseerde therapie gaan volgen, maar die stap durfde hij uit schaamte niet te zetten.

Eens hij terug toestemming had om met het meisje om te gaan, begon het misbruik opnieuw. Beklaagde vroeg het meisje zich uit te kleden en haar te betasten. Hij masturbeerde zich, terwijl zijn dochter moest toekijken. “Het slachtoffer moet door een hel zijn gegaan. De emotionele schade is enorm. Ze vertoont depressieve neigingen,” pleitte de raadsman, die een schadevergoeding van 10.000 euro vroeg.

De substituut-procureur omschreef de feiten als afschuwelijk en overwoog een jaar cel per jaar misbruik te vorderen, maar anderzijds zou dat de man niet vooruithelpen in de aanpak van zijn grensoverschrijdend gedrag. “Hij moet verder opgevolgd worden en een gepaste begeleiding krijgen,” aldus de aanklager. Beklaagde zit sinds 27 mei 2019 in hechtenis. De verdediging vroeg het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de voorhechtenis en de rest met uitstel toe te kennen. Volgens zijn advocaat stemde de dertiger in met een residentiële opname in een instelling.