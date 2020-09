Architectuur en geneeskunde bij grootste groeirichtingen aan UAntwerpen

De richtingen sociaaleconomische wetenschappen, architectuur, biomedische wetenschappen en geneeskunde zijn de opvallendste stijgers aan de UAntwerpen. Dat blijkt uit voorlopige inschrijvingscijfers aan de start van het nieuwe academiejaar. Het aantal generatiestudenten, studenten die voor het eerst een opleiding in het hoger onderwijs beginnen, zit in de lift.

De inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar, die door corona enkel digitaal konden gebeuren, kwamen laat op gang. “Niet onlogisch”, zegt vicerector onderwijs Ann De Schepper, “want het toelatingsexamen geneeskunde en de ijkingstoetsen voor heel wat opleidingen vonden pas op het einde van augustus plaats.”

De inschrijvingsperiode is nog niet achter de rug, maar uit voorlopige cijfers blijkt dat de UAntwerpen er op vooruitgaat wat het totaal aantal studenten betreft. Op dit moment noteert de universiteit een stijging van 3,6 procent.

Ook het aantal generatiestudenten zit in de lift: met een voorlopige groei van 1,3 procent zal wellicht de kaap van 3.000 studenten die voor het eerst in het hoger onderwijs stappen, gerond worden.

Bij de opvallendste stijgers zijn sociaaleconomische wetenschappen (29 procent), architectuur (28 procent), biomedische wetenschappen (26 procent) en geneeskunde (22 procent). Sterke dalers zijn dan weer farmaceutische wetenschappen (21 procent minder) en toegepaste ingenieurswetenschappen (16 procent).

Opvallend is dat het aantal 18-jarige inschrijvers lager ligt dan in andere jaren. “Er waren de oproepen om eerst een jaar iets anders te doen vooraleer aan het hoger onderwijs te beginnen en corona zorgt sowieso voor de nodige onzekerheid” zegt Herman Van Goethem. De rector is tevreden over de algemene cijfers: “Ik ben blij dat veel studenten voor UAntwerpen kozen. Aan ons om hen een boeiend en kwaliteitsvol academiejaar aan te bieden.”