Parket eist effectieve gevangenisstraf voor man die aan jonge meisjes vroeg voor geld hun onderbroek te laten zakken

Westende - Een 68-jarige Westendenaar heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor aanzetten tot ontucht en aanranding van de eerbaarheid. Jean-Marie H. vroeg aan jonge meisjes, of ze in ruil voor geld hun onderbroek wilden laten zakken.

Op 6 oktober 2018 werden twee vriendinnetjes van elf en twaalf jaar oud op een speelplein in Westende-Bad aangesproken door de beklaagde. H. vroeg vlakaf of ze voor geld hun slip naar beneden wilden doen. Een gelijkaardig incident deed zich op 17 juni 2018 ook met een 13-jarig meisje voor. Ten slotte werd ook een meisje van 16 op 10 maart 2019 het slachtoffer van de oneerbare voorstellen van de Westendenaar.

“Gelukkig is het niet verder gegaan, maar de meisjes zijn nog zeer onder de indruk van wat er gebeurd is”, pleitte hun advocaat Frederick Spaey. De burgerlijke partij vorderde voor de slachtoffers een morele schadevergoeding van 1.500 euro. Voor hun ouders werd 500 euro morele schadevergoeding gevraagd.

Het Openbaar Ministerie legde uit dat Jean-Marie H. op het strand of op het speelplein steeds dezelfde modus operandi toepaste. “Dit is een man die seksueel op de loer ligt om zijn slag te slaan”, aldus procureur Lode Vandaele. Voor zedenfeiten kwam de beklaagde nog niet met het gerecht in aanraking, maar hij loopt wel regelmatig tegen de lamp voor openbare dronkenschap.

De Westendenaar liet verstek gaan, waardoor voorwaarden om aan zijn alcoholprobleem te werken sowieso niet tot de mogelijkheden behoren. Het parket eiste een effectieve gevangenisstraf.

De rechtbank doet uitspraak op 19 oktober.