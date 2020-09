Groot-Brittannië stevent af op 50.000 nieuwe gevallen per dag zonder strengere maatregelen

Als de Britse regering geen strengere maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, stevent Groot-Brittannië tegen midden oktober af op 50.000 nieuwe besmettingen per dag. Een maand later zou dat leiden tot ongeveer 200 doden per dag. Daarvoor heeft Patrick Vallance, de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van de regering, maandag gewaarschuwd.

Volgens Vallance verdubbelt de epidemie momenteel elke zeven dagen in omvang. Chris Witty, de hoogste medische adviseur van de regering, zei dan weer dat Covid-19 Groot-Brittannië nog minstens zes maanden in de greep zal hebben.

De regering van premier Boris Johnson zet voorlopig in op beperkingen op lokaal vlak om de exponentieel stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Pas in laatste instantie wordt gedacht aan een lockdown op nationaal niveau. Met meer dan 41.000 doden is Groot-Brittanië één van de zwaarst door corona getroffen landen in Europa.

Naar verwachting komt premier Johnson nog deze week met nieuwe maatregelen. Zondag kondigde hij zware boetes aan voor mensen die herhaaldelijk de regels inzake sociale afstand aan hun laars lappen. Die zouden ingaan vanaf maandag 28 september. Andere pistes zijn een verbod dat mensen van verschillende gezinnen mekaar zien, en een vroegere sluiting van de pubs. Die maatregelen gaan mogelijk in tijdens een twee weken durende schoolvakantie volgende maand.