Eden Hazard traint weer met de groep

Eindelijk. Eden Hazard heeft de training met de groep hervat. Het is voor het eerst dat onze 29-jarige landgenoot na zijn terugkeer van de Rode Duivels met de collega’s bij Real Madrid meetrainde. Hazard revalideerde van zijn enkelblessure die hij tien maanden geleden opliep en die, ondanks speelminuten na de coronastop, nog niet helemaal genezen was.

Real Madrid speelde zondag zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Real Sociedad en kwam niet verder dan 0-0. Conclusie was dat het team offensieve impulsen nodig heeft en die kan Hazard geven. Of Hazard het komende zaterdag voor de wedstrijd in Sevilla tegen Real Betis al meteen in de selectie zal zitten, is nog afwachten. Real Madrid wil geen risico nemen. Daarvan zal afhangen of Hazard de interlands tegen Nieuw-Zeeland (8 oktober), in Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober) nog kan halen.