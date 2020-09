Vlaams Belang roept SP.A en Groen op woord te houden en naar verkiezingen te gaan

Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de ontwikkelingen op formatievlak en roept onder meer Groen en SP.A, die verkondigden dat het tijd was voor verkiezingen als deze poging zou mislukken, op om woord te houden. “Veel duidelijker dan nu kan het niet worden. De Vlaamse minderheid is een machteloze speelbal in de door Franstaligen gedomineerde Vivaldi-coalitie. En Vlaanderen betaalt de prijs.”