Beelden opgedoken van opgejaagd hert dat volledig uitgeput stad binnen strompelt om aan jagers te ontsnappen

Een gewond hert strompelde zaterdag de Franse stad Compiègne binnen om aan de mensen en honden die jacht op hem maakten, te ontsnappen. Het dier zeeg uitgeput neer op straat en werd al snel omsingeld door de jagers, maar kreeg hulp van dierenrechtenactivisten en bewoners van de stad. Zij hielden de honden op afstand, terwijl een dierenarts het hert verdoofde. Met succes: even later stond het dier op en kon het weer naar het bos lopen.

De beelden van het incident werden maandag gepubliceerd door Abolissons la Venerie Aujourd’hui (Ban de Jacht Vandaag), de dierenrechtenactivisten die het hert hielpen. De groep diende in juli nog een verzoek in om een nationaal referendum tegen de jacht in Frankrijk te organiseren. De activisten hadden het gewonde dier snel in de gaten toen het naar Compiègne vluchtte om aan de jagers te ontsnappen, en aarzelden niet om alles in het werk te stellen om het te beschermen.

De jagers reageren echter dat ze niks verkeerd doen. “Het is legaal en we zouden niet mogen lastig gevallen worden tijdens de jacht”, zegt Pierre de Roualle, voorzitter van een Franse jachtvereniging, in de Franse media. Ze vinden de drijfjacht met honden “respectvol voor de natuur”, maar zijn van mening dat ze een negatief imago hebben. “De hedendaagse maatschappij aanvaardt de jacht niet. Dat begrijpen we en we proberen dat te veranderen.”

De jagers vinden dat video’s zoals hierboven, bijdragen aan dat negatieve imago.