De Amerikaan Bob Gore is op 83-jarige leeftijd overleden. Bob wie? Bob Gore. Van de waterdichte maar toch ademende stof Gore-Tex. Zijn toevallige uitvinding houdt avonturiers, sporters en iedereen die weleens bij regenachtig weer de benen strekt al decennialang droog.

Robert - Bob - Gore was een uitvinder zoals ze enkel nog in stripverhalen bestaan. Hij heeft maar liefst 9 patenten op zijn naam staan. Zijn twee belangrijkste uitvindingen deed hij in de kelder van zijn ...