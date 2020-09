Barcelona verhuurt ex-Eupen-speler Moussa Wagué aan PAOK

FC Barcelona verhuurt de 21-jarige Senegalese rechtsachter Moussa Wagué het komende seizoen aan het Griekse PAOK Saloniki. Dat heeft de Spaanse grootmacht maandag gemeld.

De Senegalese international voetbalde al de tweede helft van het vorige seizoen op huurbasis, in Frankrijk bij Nice. Hij speelde in totaal zes wedstrijden voor de hoofdmacht van Barça: vier in La Liga en twee in de Champions League. In het seizoen 2017/2018 kwam hij uit voor Eupen, waarna Barcelona hem wegplukte uit de Jupiler Pro League.