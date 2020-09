Italianen stemmen ermee in aantal parlementszetels te verlagen

In het zondag begonnen referendum over het verlagen van het aantal zetels in het Italiaanse parlement lijkt “ja” het te hebben gehaald, zo blijkt maandag uit exitpolls voor de staatsomroep RAI.

Er stemde 60 tot 64 procent “ja”, tegen 36 tot 40 procent “neen”.

Beloofd en vurig gepromoot door de Vijfsterrenbeweging binnen de centrumlinkse coalitie van premier Gisueppe Conte, is het de bedoeling het aantal parlementszetels van 945 tot 600 terug te schroeven. In de kamer zakt het aantal van 630 naar 400, in de senaat van 315 naar 200.

Voorstanders van de operatie hopen te besparen en dat het parlement efficiënter wordt.

Er waren 51,6 miljoen mensen stemgerechtigd.

In de loop van de avond zouden er prognoses komen. Op het eindresultaat is het langer wachten.

Er waren ook regionale verkiezingen in zeven van de twintig regio’s.