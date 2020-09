Donald Trump: “Geef Amerikaanse bedrijven totale controle over TikTok of er komt geen deal”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag benadrukt dat Amerikaanse bedrijven “totale controle” moeten hebben over TikTok, anders keurt hij de deal tussen Oracle en Walmart aan de ene kant en Bytedance, het Chinese bedrijf achter TikTok, aan de andere kant, niet goed. Dat heeft de president op het tv-programma Fox and Friends gezegd.

ByteDance krijgt naar eigen zeggen 80 procent van de aandelen van het nieuw op te richten TikTok Global in handen. De Amerikaanse president maakte in de nacht van zaterdag op zondag bekend in principe akkoord te zijn met verschillende transacties rond TikTok. Daarbij krijgt Oracle 12,5 procent en Walmart 7,5 procent van TikTok Global in handen. Dat is concreet een minderheidsbelang, maar Washington weegt naar verluidt mee dat Amerikaanse investeerders bij elkaar opgeteld al 40 procent van ByteDance zelf bezitten. Volgens die redenering is TikTok Global, direct of indirect, voor 53 procent in Amerikaanse handen.

Trump maakt nu dus toch voorbehoud: “Als we merken dat we niet de totale controle hebben, gaat de deal niet door”, aldus Trump. “Er kan geen enkele risicofactor zijn.”

Op de vraag of ByteDance 80 procent van de aandelen kan houden, was Trump duidelijk: “Als ze dat doen, komt er geen akkoord. Oracle en Walmart hebben een akkoord om TikTok te kopen en ze zullen er een totale controle over hebben”, verzekerde de president.

Trump betoogt al weken dat TikTok Amerikanen spioneert voor rekening van het communistische regime in Peking. Begin augustus gaf hij moederhuis ByteDance tot 20 september tijd om de activiteiten van TikTok in de Verenigde Staten over te laten aan een Amerikaanse onderneming. Zoniet zou TikTok, dat in de VS ongeveer 100 miljoen gebruikers heeft, verdwijnen uit de app-stores. Die deadline werd intussen met een week uitgesteld.