Oom van vermiste Ilias (12) is aangehouden: psychiater zal hem onderzoeken in de gevangenis

Benyamine E. (26), de oom die zijn neefje Ilias (12) uit Mortsel vier dagen lang meenam zonder de ouders in te lichten, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij zal in de gevangenis door een psychiater onderzocht worden.

De 12-jarige Ilias was 77 uur lang vermist, nadat hij op donderdagochtend thuis vertrok maar vervolgens niet op school aankwam. Vier dagen lang waren zijn ouders doodongerust. Honderden mensen zochten het hele weekend in Antwerpen en ver daarbuiten naar Ilias.

De jongen bleek op pad te zijn met zijn oom Benyamine E. (26) uit Berchem. Op zondagmiddag werd het duo onderschept in het Waalse dorpje Steenkerke. Ze waren op weg naar Frankrijk. De oom werd gearresteerd op verdenking van kinderontvoering.

Uit de verklaringen van Benyamine E. blijkt dat de oom daar wilde gaan wildkamperen. Hij nam zijn neef Ilias mee op de trip. Hij loog tegen de moeder van Ilias, toen die Benyamine E. opbelde en vroeg of haar zoon bij hem was.

Goed voorbereid

Volgens zijn advocaat Ergun Top had Benyamine E. geen kwade bedoelingen.

De onderzoeksrechter heeft Benyamine E. maandagmiddag onder aanhoudingsmandaat geplaatst, op verdenking van ontvoering van een minderjarige door geweld, list of bedreiging. Hij wordt naar de gevangenis gestuurd. Uit het onderzoek is gebleken dat de trip op voorhand goed voorbereid en gepland was. “Het onderzoek moet duidelijk maken wat het kader is, waarbinnen de feiten zich hebben afgespeeld”, zegt het parket.

Er is ook een psychiater aangesteld die de oom zal onderzoeken.

Geradicaliseerd?

De advocaat van Benyamine E. spreekt tegen dat zijn cliënt geradicaliseerd is, zoals her en der werd geopperd. Benyamine E. werd in 2015 ondervraagd, nadat de imam van zijn moskee was vertrokken naar Syrië. Daarom deed zijn naam afgelopen weekend bij speurders een alarmbel afgaan. “Maar er is geen sprake van radicalisering. Hij is enkel bezig met de natuur”, zegt advocaat Top.

Ook familie en vrienden spraken al tegen dat Benyamine E. geradicaliseerd zou zijn.

