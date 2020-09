Tientallen feestvierders in het Warandepark zondagavond: “Controle beetje verloren”

Brussel - Zondagavond zijn er in het Warandepark tientallen mensen samengekomen om te dansen op de muziek van Lefto en Zwangere Guy. Dat schrijft Bruzz. De feestvierders zouden geen afstand gehouden hebben en droegen ook geen mondmasker.

Op videobeelden is te zien hoe tientallen mensen staan te dansen in het Warandepark. Dat erg dicht bij elkaar. Ze waren naar de kiosk in het park afgezakt om te luisteren naar de radio-uitzending van Lefto. Elke zondagavond draait hij er muziek voor Kiosk Radio. Afgelopen uitzending werd hij bijgestaan door Zwangere Guy. “We hebben vrijwilligers die alles in goede banen leiden, maar gisteren waren we de controle een beetje verloren. Dit was zeker niet de bedoeling”, reageert Nicolas Bucci van Kiosk Radio bij Bruzz.

De politie kwam ter plaatse en de muziek werd stopgezet. Tegen 22 uur zou iedereen opnieuw naar huis vertrokken zijn. “Wij willen zeker niet het slechte voorbeeld geven, dit zal nooit meer gebeuren”, klonk het.