Tweede overlijden en 5 nieuwe coronagevallen in Gents rusthuis Domino

Gent -

In het Gentse woon-zorgcentrum Domino is een tweede bewoner overleden aan het coronavirus. Het gaat om een oudere patiënt die al andere aandoeningen had. Dat bevestigt de directie van het woon-zorgcentrum aan Belga. Na een grootschalige test-operatie van 150 bewoners die niet in een cohorte-afdeling verbleven zijn nog eens vijf besmettingen vastgesteld.