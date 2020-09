OH Leuven, Waasland-Beveren en 1B-ploegen kennen tegenstanders in vijfde ronde van Croky Cup

Maandagmiddag is er geloot voor de vijfde speeldag van de Croky Cup waarbij de tweedeklassers hun intrede maken. Daarbij ook OH Leuven en Waasland-Beveren. Als verliezend finalist van de promotiefinale en rode lantaarn van vorig seizoen werden zij na heel wat juridisch getouwtrek alsnog opgevist als 17de en 18de ploeg in 1A, maar in de beker maken ze dus wel samen met de teams uit 1B hun intrede. Waasland-Beveren werd uitgeloot tegen Sparta Petegem, OH Leuven moet naar Knokke.