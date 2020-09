Ronald Koeman heeft er een tumultueuze eerste maand als coach van Barcelona opzitten. Zondag maakt de Nederlander zijn debuut tegen Villarreal. In de aanloop naar die wedstrijd wordt hij overladen met kritiek, met dank aan een 21-jarige Catalaan.

LEES OOK. Einde verhaal voor Luis Suarez bij FC Barcelona: Uruguayaan laat zijn contract ontbinden

Een dikke maand is Ronald Koeman intussen trainer van FC Barcelona. En in die maand is er al wel wat gebeurd ...