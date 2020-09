Ivan Rakitic stopt als Kroatisch international: “Team heeft nog steeds prachtige toekomst voor zich”

Ivan Rakitic, die in het tussenseizoen Barcelona verliet om terug te keren naar Sevilla, heeft maandag zijn afscheid aan de Kroatische nationale ploeg aangekondigd. “Dit was de moeilijkste beslissing die ik ooit heb moeten nemen in mijn carrière”, zei de 32-jarige middenvelder op de website van de Kroatische voetbalbond (HNS). “Maar ik voel dat dit het juiste moment is.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we nog steeds een fantastisch team hebben, met een prachtige toekomst voor zich”, ging Rakitic verder. “Ik wens mijn vrienden en ploegmaats alle succes in de volgende wedstrijden.”

De in Zwitserland geboren Rakitic kwam tot 106 caps voor Kroatië, waarin hij vijftien keer scoorde. De middenvelder was één van de belangrijkste spelers in de Kroatische selectie op het WK van 2018, waar Kroatië de finale haalde maar die met 4-2 verloor van Frankrijk.

Op clubniveau volgde afgelopen zomer, na zes seizoenen bij Barcelona, een transfer naar Sevilla, waar hij tussen 2011 en 2014 al onder contract stond.